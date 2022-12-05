ВСУ смогут развить наступление: полковник запаса назвал перспективные направления на фронте

В последние дни температура снизилась и благодаря этому сложились благоприятные условия для успешного наступления ВСУ на северо-востоке, а именно в направлении Троицкое – Сватово – Кременная.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он считает, что при таких погодных условиях почва промерзла на глубину 20-30 сантиметров и сможет выдержать колесную и гусеничную технику.

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Лучшее время для наступления

Свитан отметил, что сейчас даже лучшее время для наступления, чем было летом, – по двум причинам.

Промерзшая почва – как асфальтированная трасса для колесного и гусеничного транспорта.

Она может двигаться даже по полям, ведь почва ее выдержит. Поэтому любое направление может быть приоритетным,

– подчеркнул эксперт.

В той местности предыдущие годы были засушливы, вода исчезла даже из колодцев и с началом зимы почва высохла очень быстро.

"Поэтому сейчас мы уже видим начало движения украинских войск на этом фронте практически в трех местах", – сообщил он.

Три направления наступления украинских войск

из Купянска вдоль трассы до железнодорожной дороги на Сватово;

из Макеевки (Луганская область) на Восток в сторону Краснореченского – левый берег реки Красная;

из Краснопоповки в сторону Кременной вдоль трассы Сватово – Кременная.

"Очень перспективное направление, по которому уже несколько километров прошли ВСУ", – подчеркнул Свитан.

Вскоре – прорыв укрепрайона Сватово – Кременная

По его мнению, все три направления будут активизированы, и вскоре и даже скорее, чем произошел прорыв Запорожского фронта, мы увидим прорыв укрепрайона Сватово – Кременная.

А дальше – форсирование реки Красная и выход на оперативное пространство по очень сухой, ровной поверхности, по которой ВСУ смогут развить наступление в сторону направления Счастья – Старобельск,

– отметил эксперт.

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