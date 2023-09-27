Ювелирная работа артиллерии и дронов: ВСУ ударили по оккупантам, которые отошли после штурма

Украинские военные на одном из участков фронта нанесли ощутимые потери личному составу российской армии. Наши воины атаковала оккупантов, которым не удался штурм.

Российские военные откатились, чтобы перегруппироваться после неудачной попытки штурма. Однако украинские военные не позволили оккупантам свободно чувствовать себя после штурма и догнали захватчиков огнем.

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В результате удара артиллерии и дронов ранены несколько оккупантов

Бойцы 32-й отдельной механизированной бригады сначала накрыли российских военных огнем из артиллерии. После этого россияне решили подтянуть поддержку, а не убегать с позиций.

В этот момент самый сообразительный оккупант понял, что пора уходить с этой "вечеринки". Пока другие российские военные собирались с мыслями, прилетел украинский дрон с гранатой.

Украинские военные ударили по отошедшим оккупантам, чтобы перегруппироваться: смотрите видео

После удара дрона уже все оккупанты поняли, что надо убегать, однако было поздно. Дело в том, что к захватчикам с гранатой уже приближался еще один дрон.

В результате ударов артиллерии и дронов, как свидетельствует видео, были ранены несколько российских оккупантов. Россияне накладывали, вероятно, турникеты и корчились от боли.

Мы не позволим оккупантам свободно гулять по нашей земле. Пусть помнят, что каждый шаг может стать для них последним,

– подчеркнул первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский тоже продемонстрировал удачную работу украинских военных.

Бригадный генерал опубликовал видео, как украинские воины с помощью дрона поразили бронетехнику россиян на одном из участков фронта.

Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении.

Сколько Россия уже потеряла военных