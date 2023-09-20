ВСУ успешно атаковали Черноморский флот России в Крыму: показываем на карте, где был ракетный удар

Во временно оккупированном Крыму 20 сентября прогремели мощные взрывы. Как стало известно, под ударом оказался Черноморский флот России.

Эту информацию уже подтвердили в СтратКоме ВСУ. Где раздались взрывы и где размещался российский флот – передает 24 Канал.

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Вблизи Севастополя атаковали российский флот

В среду, 20 сентября, в Севастополе прогремели мощные взрывы. После этого в небо поднялся густой столб дыма, однако оккупационные власти и ФСБ спешно успокаивали местных, что якобы все сбило российское "пе-ве-о", а ракеты, которыми пытались атаковать объекты, якобы ликвидированы.

Впрочем, в ВСУ уже подтвердили успешную отработку по Черноморскому флоту России, базировавшемуся возле Верхнесадового вблизи временно оккупированного Севастополя.

Смотрите на карте, где прозвучали взрывы

Что известно о Верхнесадовом Верхнесадовое – это село, расположенное в долине реки Бельбек в 31 километре северо-восточнее Севастополя. По последним данным, в населенном пункте проживало более 2000 человек. До аннексии полуострова россиянами в Верхнесадовом не было никаких военных объектов.

Вблизи Севастополя было неспокойно