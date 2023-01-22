Все смотрят на ВСУ: как ситуация на фронте будет влиять на Китай и другие страны

В Вашингтоне заявили об определенном понижении напряжения в отношениях между США и Китаем. Пекин делает определенные шаги навстречу Западу, постепенно отдаляясь от России.

Об этом 24 Каналу рассказал историк, политический обозреватель из США Армен Чибухчян. Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в начале февраля намерен посетить Китай.

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По словам Чибухчяна, сейчас очень хорошие сигналы от Китая, которые могут в перспективе сыграть в пользу Украины.

Почему Китай пошел на сближение с США

Политический обозреватель считает, что Китай пошел на более тесное сотрудничество с США вынужденно.

Это не от хорошей жизни. Они пытаются поднять экономику. Ведь у них будут большие проблемы, если им не удастся изменить отрицательную динамику,

– отметил Чибухчян.

Впрочем, к позиции таких стран, как Китай или Иран, нужно относиться очень осторожно. Ведь для них характерна очень изменчивая политика. По словам политического обозревателя, такие страны могут говорить одно, делать совсем другое, а думать вообще что-то третье.

Стрим Игоря Гаврищака и Армена Чибухчяна: смотрите полное видео

Хорошие знаки из Китая

Как отметил Чибухчян, сейчас ситуация с Китаем не может не радовать. Есть несколько хороших знаков, свидетельствующих о потеплении в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Первым таким сигналом стала встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина в преддверии начала саммита G20, который проходил на Бали в ноябре 2022 года.

Во-вторых, еще одним хорошим знаком является то, что Пекин планирует отказаться от российского угля и хочет заменить его более качественным сырьем из Австралии.

Большую роль в отношениях между США и Китаем также сыграет визит в Пекин Энтони Блинкена.

"Сейчас мы получаем картину, позволяющую нам с осторожностью сказать, что Китай на этом этапе не будет помогать России. И Россия вынуждена будет думать о том, как возобновить отношения со США", – отметил политический обозреватель.

Все внимание мира приковано к ВСУ

По словам Чибухчяна, сейчас такой год, когда на поведение разных стран, определенные шаги и решения на мировой арене будет влиять ситуация в Украине.

Армен Чибухчян Историк, политический обозреватель из США То, как будут вести себя Китай, Иран и другие страны, будет зависеть от ВСУ. От этого будет зависеть даже поведение республиканцев в США и немцев. Сейчас такая ситуация, когда все смотрят ВСУ. Особенно после последних крупных пакетов помощи все будут смотреть на поле боя.

Политический обозреватель добавил, что сейчас на Западе восхищаются тем, как Вооруженные Силы Украины сдерживают мощные атаки россиян. По его словам, все сейчас "замерли в ожидании того, что будет дальше".

"Страшилки" из России

Российскому диктатору нечего противопоставить Украине на поле боя. Владимир Путин заявил о намерениях создать полуторамиллионную армию.

По мнению Чибухчяна, это не больше, чем басни для российской пропаганды.

"В условиях военного времени набрать такое количество военных невозможно. Это все "страшилки" из России. Мол, смотрите, мы не сдадимся, мы создадим мощную армию", – отметил политический обозреватель.

Как изменилась позиция Китая: коротко