Про це 24 Каналу розповів історик, політичний оглядач зі США Армен Чибухчян. Він нагадав, що держсекретар США Ентоні Блінкен на початку лютого збирається відвідати Китай.

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За словами Чибухчяна, зараз є дуже гарні сигнали від Китаю, які можуть у перспективі зіграти на користь Україні.

Чому Китай пішов на зближення зі США

Політичний оглядач вважає, що Китай пішов на тіснішу співпрацю зі США вимушено.

Це не від хорошого життя. Вони намагаються підняти економіку. Адже у них будуть великі проблеми, якщо їм не вдасться змінити від'ємну динаміку,

– зазначив Чибухчян.

Втім, до позиції таких країн, як Китай чи Іран, потрібно ставитися дуже обережно. Адже для них характерна дуже мінлива політика. За словами політичного оглядача, такі країни можуть говорити одне, робити зовсім інше, а думати взагалі щось третє.

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Гарні знаки з Китаю

Як зазначив Чибухчян, зараз ситуація з Китаєм не може не тішити. Є кілька гарних знаків, які можуть свідчити про потепління у відносинах між Вашингтоном та Пекіном.

Першим таким сигналом стала зустріч президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у переддень початку саміту G20, який відбувався на Балі у листопаді 2022 року.

По-друге, ще одним гарним знаком є те, що Пекін планує відмовитися від російського вугілля та хоче замінити його якіснішою сировиною з Австралії.

Велику роль у відносинах між США та Китаєм також відіграє візит до Пекіна Ентоні Блінкена.

"Зараз ми отримуємо картину, яка дозволяє нам з обережністю сказати, що Китай на цьому етапі не допомагатиме Росії. І Росія змушена буде думати про те, які відновити відносини зі США", – зазначив політичний оглядач.

Вся увага світу прикута до ЗСУ

За словами Чибухчяна, зараз такий рік, коли на поведінку різних країн, певні кроки та рішення на світовій арені впливатиме ситуація в Україні.

Армен Чибухчян Історик, політичний оглядач зі США Те, як будуть поводитися Китай, Іран та інші країни, залежатиме від ЗСУ. Від цього залежатиме навіть поведінка республіканців у США та німців. Зараз така ситуація, коли всі дивляться на ЗСУ. Особливо після останніх великих пакетів допомоги Україні всі будуть дивитися на поле бою.

Політичний оглядач додав, що зараз на Заході захоплюються тим, як Збройні Сили України стримують потужні атаки росіян. За його словами, зараз всі "завмерли в очікуванні того, що буде далі".

"Лякалки" із Росії

Натомість російському диктатору немає чого протиставити Україні на полі бою. Владімір Путін заявив про наміри створити півторамільйонну армію.

На думку Чибухчяна, це не більше, ніж байки для російської пропаганди.

"В умовах воєнного часу набрати таку кількість військових неможливо. Це все "лякалки" із Росії. Мовляв, дивіться, ми не здамося, ми створимо потужну армію", – зауважив політичний оглядач.

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