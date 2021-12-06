ВСУ готовы к любым вариантам развития безопасностной ситуации, – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что война заставила украинскую армию измениться. Наши Вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

Об этом Залужный сказал в своем поздравлении к 30-летию создания Вооруженных сил Украины.

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Он подчеркнул, что украинские партнеры высоко ценят боевой опыт наших бойцов.

Мы сдержали вражеское наступление и надежно обороняем государство. Более того, мы готовы к любым вариантам развития безопасностной ситуации. Нам доверяют и в нас верят. Именно это придает сил приближать победу,

– заявил Залужный.

! И американские издания, и украинская разведка подтвердили, что Россия снова стягивает войска к границе с Украиной. В ГУР Минобороны сообщили, что вторжение может произойти уже в январе – феврале 2022 года. По словам министра обороны Алексея Резникова , пока возле границы Украины находятся около 94 тысяч российских военных.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что будущее Украины – в НАТО. Он отметил, что истории погибших воинов никогда не будут забыты, а борьба будет продолжаться – и ради памяти о них.

Залужный поблагодарил каждого, кто решил посвятить себя службе украинскому народу в рядах ВСУ, а также их близких и родных, которые приняли и поддержали этот выбор.

В День Вооруженных сил Украины желаю вам стойкости, уверенности и веры! Вместе к победе! Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине!,

– резюмировал он.

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Заметим, что в День ВСУ минимум в 6 населенных пунктах Украины запланированы праздничные мероприятия. По информации Министерства обороны, по случаю праздника проведут демонстрационные показы новейших образцов вооружения и военной техники. Военным вручат государственные награды.

Ранее с Днем Вооруженных сил Украины военнослужащих и ветеранов поздравил Владимир Зеленский. Президент поблагодарил их за службу, стойкость и героизм. Он также вспомнил о погибших и сказал, что в этот день мы склоняем головы перед памятью героев, которые отдали свою жизнь за Украину.

Поздравление Главнокомандующего ВСУ: смотрите видео