Понимают, что Юг может рухнуть: какой "победой" Кремль попытается компенсировать свои неудачи

После месяцев тяжелейших боев Силы обороны достигли заметного тактического успеха на Мелитопольском направлении. Россия пытается удержать линию фронта и создать хорошую картинку своей пропаганды.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, российский фронт на Запорожье скоро может посыпаться.

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Оккупанты понимают, что могут потерять Юг

Россияне понимают угрозу обрушения фронта на Юге. Иначе бы они не укрепляли столь сильно перекопский перешеек.

“На Токмакском направлении Силы обороны своим продвижением создали плацдарм 10 на 10 километров, что является достаточно серьезным результатом. Это практически половина "линии Суровикина", и как только произойдет ее брешь, как у России не останется серьезных укреплений”, – пояснил Черник.

После этого легкие украинские механизированные части с помощью западной бронетехники смогут выйти в тыл врага и начать его окружение.

Реванш врага на Востоке

В этих обстоятельствах российское командование выбрало контрстратегию: выйти на административные границы Луганщины и Донеччины. Это было одной из главных задач российской армии после объявления о вводе войск на территорию Украины.

По официальным сообщениям ВСУ, основные усилия оккупантов на Лимано-Купянском направлении сосредоточены вблизи сел Райгородка и Ковалевка. Территории возле них были деоккупированы в конце 2022 года и находятся на возвышенности практически на границе Луганской и Харьковской областей.

“Похоже, что на этом этапе войны Россия сосредоточится на реализации именно этого плана (выхода на админграницы 2 областей – 24 Канал). Их пропаганда сможет это преподнести как победу Путина, который якобы хотел только “вернуть свое” и “перебить натовских солдат”, – отметил военный эксперт.

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Повлияет ли на ситуацию опрокидывание на фронт новых частей

У России нет проблем с человеческим потенциалом. Ее мобилизационный ресурс составляет около 1,5 млн человек, поэтому оккупанты будут и дальше делать ставку на "мясные штурмы" украинских позиций по канонам Второй мировой войны.

Однако при этом у России нет достаточного технического потенциала для того, чтобы создавать новые части, как это показывает пример 25 общевойсковой армии. Согласно российским нормативам, 40-тысячный корпус должен быть обеспечен 800 танками, 2 500 тысячами бронированных машин и 1000 артиллерийских стволов.

По мнению Черника, обеспечение новых частей техникой даже на 50 – 60% от штатной нормы будет успехом для России.

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