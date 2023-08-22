ВСУ имели успех в направлении Работино и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

Украинское контрнаступление продолжается. Уже несколько дней подряд есть информация об успехах ВСУ в районе Работино.

ВСУ наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Об этом рассказал спикер Генштаба Андрей Ковалев во время телемарафона.

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Что известно о ситуации

В направлении Работино Вооруженные силы Украины имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В сообщении Генштаба говорилось о том, что на Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

21 августа Анна Маляр сообщала, что украинские подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки Запорожской области. Враг пытался вернуть утраченное положение восточнее Работино Запорожской области, но безуспешно.

Село Работино Запорожской области временно оккупировано российскими захватчиками с 6 марта 2022 года.

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Что дает контрнаступление ВСУ на Юге Украины