Украина использует стратегию "эластичной ленты" в обороне, – АР

После принятия американской помощи украинская огневая мощь улучшилась. Однако российские войска продолжают завоевывать позиции вдоль линии фронта.

Иностранные журналисты объясняют, что оккупанты все еще завоевывают позиции вдоль линии фронта. Кроме того, они, вероятно, будут продолжать наступление летом. Ведь сухая земля и длинные дни будут способствовать продвижению врага.

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Что известно о стратегии "эластичной ленты" ВСУ в обороне

Журналисты объяснили, что Киев прибегает к стратегии "гнуться, но не ломаться". Ведь Украина стремится выиграть время, пока не получит больше западного вооружения и боеприпасов на фронте.

Украина развернула оборонную стратегию "эластичной ленты", чтобы выиграть время, пока она не будет лучше вооружена и обеспечена. Делая болезненный выбор отступить на лучше защищенные позиции, украинские войска могут бороться эффективнее и спасать личный состав,

– заявили изданию военные.

В то же время аналитики объясняют, что в такой стратегии время играет на пользу и можно уступить небольшую территорию, однако впоследствии получить больше.

Издание написало, что эта стратегия контрастирует с 9-месячной битвой за Бахмут, где украинские войска понесли значительные потери в тщетной попытке удержать город и не уступить.

По словам первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка, Украина уже видит результаты американской помощи.

Преимущество России в артиллерии было 7 к 1 в начале года, но сейчас оно снизилось до 5 к 1,

– заявил заместитель Рустема Умерова.

По его словам, для нейтрализации российской авиации ВСУ нужны не менее 130 истребителей F-16, которые, как он ожидает, поступят позже 2024 года и в начале 2025.

Какова ситуация на фронте: кратко