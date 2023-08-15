Важный проект для военных: в ВСУ рассказали, как идет реализация
Источник:Генеральный штаб ВСУ
По состоянию на лето 2023 года идет реализация проекта по углубленному изучению норм Международного гуманитарного права для воинов ВСУ. Он продолжается при поддержке Женевского центра по вопросам управления в секторе безопасности.
В ВСУ рассказали, что бенефициары проекта – правительства Финляндии и Швейцарии. К созданию программы обучения присоединились международные эксперты.
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Еще до конца 2023 года сержантский состав ВСУ ожидают 25 семинаров.
В Минобороны Украины и ВСУ уделяют особое внимание неукоснительному соблюдению военнослужащими норм МГП. В частности, речь идет о необходимости наполнения современным содержанием системы подготовки войск (сил) по их изучению,
– говорится в сообщении.
Обучение ВСУ – главное
- Весь цивилизованный мир помогает Украине защищать свою свободу.
- В марте 2023 года воины ВСУ успешно овладели Challenger 2 – боевыми танками. Наши герои продемонстрировали незаурядные успехи. В Великобритании отметили важность этого обучения.
- Весной 2023 года украинские военные начали обучение на танках Abrams. Говорится, что на тренировку отправились около четырех сотен защитников.
- На повестке дня – обучение воинов на F-16. Эти самолеты крайне нужны Украине для защиты неба.