Как Силы обороны феерично уничтожают колонны россиян и мосты на Курщине: сводка от Свитана

Украинские воины перерезают логистику россиян в Курской области. Также наши защитники разбивают вражеские колонны, буквально выжигая их.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан в оперативной сводке для 24 Канала подчеркнул, что бить по переправам и вражеским колоннам в Курской области лучше всего с помощью авиации.

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Как украинские пилоты бомбят мосты на Курщине

Свитан отметил, что Силы обороны начали операцию в Курской области с подавления системы ПВО врага. Поэтому наши летчики могут заходить и работать на данной территории. Авиабомбы GBU-39 и GBU-62 используют, в частности, для уничтожения российских переправ. Они являются довольно высокоточным оружием.

Также, по его словам, эти авиабомбы используют для ударов по расположению россиян, оказавшихся в неком оперативном "котле", ведь украинские военные прижали их к реке Сейм. А там находится еще около 1 500 оккупантов.

В принципе уничтожить россиян с помощью авиационных бомб – это, так сказать, цимус выполнения боевой задачи,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Именно так, отметил он, с самолетов нужно забрасывать противника авиабомбами, а потом уже наземные подразделения должны выполнять задачи в режиме зачистки.

Сокрушительные удары по колоннам россиян на Курщине

Полковник запаса предполагает, что уничтожение очередной российской колонны в Курской области является работой авиации или артиллерии. Поскольку нашей артиллерии там немного, оптимальным вариантом все же является удар с помощью авиации.

Они не успевают никак отреагировать, когда заходят самолеты,

– отметил Свитан.

Ведь, подчеркнул он, во время атаки скорость у самолета составляет от 600 до 900 километров в час. Это слишком большая скорость, чтобы захватчики успели отреагировать, поэтому от колонны ничего не остается.

Сейчас, добавил он, российские военные пытаются бежать колоннами, но в конце концов будут делать это пешком. В общем там надо пройти несколько километров, после чего еще придется переплывать Сейм.