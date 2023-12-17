Контролируем этот плацдарм: что происходит на левобережье Херсона

Еще в ноябре морпехи закрепились на левом берегу Днепра. Украинские военные продолжают расширять плацдарм в Херсонской области.

Россияне действительно не контролируют ситуацию, хотя пытаются вытеснить Силы обороны. Детальнее о ситуации на левобережье Херсонщины рассказал 24 Каналу военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Войну не будут романтизировать

Военный эксперт проанализировал статью New York Times о жестоких и смертоносных боях за плацдарм на левобережье Херсонщины в районе села Крынки, опубликованную 16 декабря. По его словам, мы никого не удивим словами "война – это плохо".

Плохо в том смысле, что к большому сожалению, на войне есть потери, идут ужасные и тяжелые бои. Сказать, что это что-то "увлекательное" и "прекрасное", пожалуй, не приходится,

– подчеркнул Мусиенко.

Вряд ли издания будут романтизировать войну, типа "как все прекрасно, летают дроны, вокруг мины и снаряды". На самом деле происходят жестокие бои и тяжелые переправки через Днепр и еще й во время непростых погодных условий.

Возникает вопрос в New York Times, что вы тогда нам советуете. Может не воевать и тогда вообще сдаться и ничего не делать?!,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Как действовать на левобережье Херсона

Мусиенко не соглашается с авторами статьи по поводу тезиса "нет смысла в плацдарме на левобережье Херсонщины". Поскольку если согласиться с мнением, Украина должна отказаться от наступательных действий, перейти к обороне и ждать "удивительного" шанса, когда украинских воинов обеспечат необходимым вооружением. Или действовать наоборот: пытаться с имеющимися силами и средствами достичь определенных результатов, как сейчас действуют ВСУ на левобережье.

Владимир Путин во время "прямой линии" отважился прокомментировать ситуацию

на левобережье Херсона. Глава Кремля заявил, что украинский плацдарм составляет 1200 метров в длину и 300 метров в ширину.

Допустим, пока украинские военные будут ждать немецкие ракеты Taurus или истребители F-16, россияне не будут медлить, а начнут закапываться и строить фортификационные сооружения, как на Мелитопольском направлении.

С одной стороны, да, нужно оружие. С другой стороны, если сейчас силами и средствами, которые у нас есть, попытаться расширить этот плацдарм, перебросить туда системы ПВО, дополнительные силы и пойти вперед. Эти подходы, видимо, дискутируются в нашем командовании – как лучше поступить и какую стратегию в таких условиях выбрать,

– резюмировал Александр Мусиенко.

Какая сейчас ситуация в районе села Крынки