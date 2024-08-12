"Есть очень простое решение": в Белом доме дали совет Путину относительно "проблем" на Курщине

В Белом доме прокомментировали ситуацию в Курской области. В частности, дали совет российскому диктатору, как можно "очень просто решить проблему".

Так, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома заявил, что Путин может прекратить войну против Украины, если его так беспокоит ситуация в Курской области.

Обратите внимание Курск был началом для Путина и станет финалом, – Зеленский

Белый дом об операции в Курской области

Джон Кирби отметил, что очередные заявления российских чиновников, что операция в Курской области якобы "координируется Западом" – это все путинская пропаганда, за которую хозяин Кремля цеплялся с начала вторжения в Украину.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности подчеркнул, что россияне осуществляют вторжение в Украину, а Украина лишь защищается от агрессии. Подчеркнул, что это война России против Украины – не больше и не меньше, и так было с самого начала.

Это война Путина против Украины. И если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение – пусть он убирается к черту из Украины и прекращает войну,

– подчеркнул Кирби.

Заметим, Владимир Зеленский подтвердил проведение операции в Курской области. Президент подчеркнул, что речь идет сугубо о вопросах безопасности для Украины – освобождения приграничья от российских военных. Глава государства отметил, что под контролем около 1000 квадратных километров, в частности, районы, из которых оккупанты наносили удары по Сумщине.

"Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно мир обеспечим", – подчеркнул Зеленский.