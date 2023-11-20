Есть четкий план действий – ВСУ о работе на левобережье Херсонской области и проблемах врага

Силы обороны продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области, расширяя плацдарм для дальнейшего освобождения территории от оккупантов. Так, украинские военные имеют определенные успехи на этом направлении фронта.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины – Андрей Ковалев. Он отметил, что наши защитники закрепляются на занятых позициях на левобережье Херсонщины, передает 24 Канал.

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ВСУ имеют успехи на левом берегу

Ковалев подчеркнул, что Генштаб не может раскрывать детали операции, проводимой нашими подразделениями на левом берегу Херсонской области. Однако он подчеркнул, что у Сил обороны Украины есть четкий план действий, которого они придерживаются.

Подразделения Сил обороны Украины проводят сейчас диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Наши воины обнаруживают пути логистических поставок боеприпасов и продовольствия, складов и скоплений личного состава,

– рассказал он.

Кроме того, наши защитники проводят разведку мест расположения личного состава и техники российских захватчиков, позиций артиллерии, чтобы уничтожить их средствами поражения.

В то же время, по словам спикера, одна из главных целей этой боевой работы – оттеснить врага как можно дальше от правого берега Днепра, чтобы обезопасить гражданское население города Херсона от постоянных российских обстрелов.

"Несмотря на достаточно серьезную линию укреплений российских захватчиков на левом берегу Днепра, украинским воинам удалось провести несколько удачных и успешных действий", — подчеркнул Ковалев.

Россияне понесли потери в результате действий Сил обороны

Спикер Генштаба также сказал, что у российских оккупантов начались проблемы в результате больших потерь на Херсонском направлении. Поэтому они вынуждены перебрасывать сюда подразделения с других участков на фронте.

Значительные потери оккупационных войск обусловлены тем, что они пытаются выбить украинских воинов со своих занимаемых позиций с этих же плацдармов. В частности, почти каждый день враг совершает от 4 до 10 таких попыток,

– подчеркнул он.

Однако Ковалев подчеркнул, что оккупанты на левобережной Херсонской области применяют весь возможный вид и тип оружия: от минометов до артиллерии большого калибра, ракетного вооружения и авиации. По словам спикера, наши воины действуют смело и тактически грамотно.

Кроме того, Ковалев также назвал количество потерь среди российской армии за время активных действий ВСУ на Херсонском направлении.

Так, с самого начала формирования и создания плацдармов на левом берегу украинским защитникам удалось уничтожить:

более 1200 и ранить более 2200 россиян;

24 танка противника;

89 артиллерийских систем и минометов;

135 единиц разнообразной автомобильной техники;

48 боевых бронированных машин;

9 реактивных систем залпового огня;

14 плавсредств;

15 единиц спецтехники;

4 командных пункта;

129 складов боеприпасов.

Украинские военные действуют на левом берегу Днепра