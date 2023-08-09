Смертей во время коронавируса было больше: почему на россиян никак не влияет количество потерь

Россия скрывает от своего населения реальные потери своей армии в войне. Сами же россияне этих потерь не замечают, потому что смерть является обычным явлением в стране-агрессоре.

Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов, экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России. По его мнению, не только Кремль, но и сами россияне не учитывают потери своих сограждан в войне.

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Россияне не замечают свежих могил на кладбищах

К сожалению, потеря 250 тысяч личного состава не окажет никакого эффекта на российское население и кремлевскую верхушку.

"Во время пандемии COVID-19 Россия ежегодно теряла около миллиона человек (согласно официальным данным, от коронавируса погибло 400 тысяч россиян; однако совокупно население России сократилось на 1,3 млн – 24 Канал). Всем на это было безразлично и никакой революции не произошло", – отметил бывший работник спецслужб.

Если исходить из официального количества населения России, 250 тысяч погибших российских солдат составляют менее процента всех жителей страны-агрессора.

"Грубее говоря, если мы представим Россию как поселок, где живет 1000 жителей, то за время войны в нем погибли 2 военных. Эти две свежие могилы на кладбище поселка будут совсем незаметными, ведь в нем люди могут умирать еженедельно", – рассказал Жирнов.

Как Россия работает с темой потерь Единственным исключением из этой статистики есть те места, где набирали существенно больше призывников. Обычно они находились в национальных республиках России, жителей которых Владимиру Путину не жалко. В прошлом году в Дагестане протестовали против массовой мобилизации их сыновей на войну из Украины. А не так давно во время визита двойника Путина в Дагестан власти нашли людей, которые "облизывали" его и называли лучшим руководителем России.

Россия – наследница сталинских практик

Кроме того, Кремль скрывает от своего населения реальные потери. В настоящее время российские правозащитные организации смогли подтвердить около 50 тысяч погибших оккупантов. Речь идет о тех, чьи имена и год рождения четко установлены.

"Что же касается других 200 тысяч российских военных, то они просто "растворились". Такова целенаправленная политика России, которая еще со сталинских времен не признает убитыми на войне неопознанных солдат", – пояснил Жирнов.

Если человек считался "пропавшим без вести", то его родные не получали никакой компенсации за потерю кормильца. Для Советского Союза это был метод сэкономить средства, и поведение России сейчас во многом схоже.

Сергей Жирнов о восприятии россиянами потерь в войне: смотрите видео

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