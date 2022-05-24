ВСУ ликвидировали командира роты из полка имени Кадырова Асвада Идрисова

15:09

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать командование российских военных. Стало известно, что под прицел наших воинов попал командир второй роты специального полка имени Кадырова капитан полиции Асвад Идрисов. По состоянию на сегодняшний день он уже отправился на концерты в Кобзон.