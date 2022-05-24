ВСУ ликвидировали командира роты из полка имени Кадырова Асвада Идрисова
24 мая 2022 , 15:09Читати новину українською
Источник:Стратком ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать командование российских военных. Стало известно, что под прицел наших воинов попал командир второй роты специального полка имени Кадырова капитан полиции Асвад Идрисов. По состоянию на сегодняшний день он уже отправился на концерты в Кобзон.
Операция "дон_гон_дон" продолжается. В этот раз к vip-поклонникам творчества Кобзона присоединился командир второй роты специального полка имени Кадырова капитан полиции Асвад Идрисов. Он пропустил занятия по топографии в российском университете спецназа в Гудермесе, а потому уже вернулся домой,
– написали на странице в фейсбуке.