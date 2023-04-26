ВСУ успешно ликвидировали российского депутата-коммуниста Иванова, воевавшего за ЧВК "Вагнера"

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить мощные потери российским захватчикам. Так, наши военные ликвидировали российского депутата-коммуниста, воевавшего за ЧВК "Вагнера".

Так, на фронте был ликвидирован депутат из Хакасии, что в России, Дмитрий Иванов. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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ВСУ ликвидировали российского депутата-коммуниста

Оккупант Дмитрий Иванов был депутатом регионального парламента от КПРФ (Коммунистическая партия России – 24 Канал). Он пошел добровольцем на войну России против Украины. К тому же захватчик служил в ЧВК "Вагнера".

Геройски погиб во время исполнения воинского долга. У него остались жена-вдова и пятеро детей,

– пишут пропагандисты.

Отмечается, что Иванов был ликвидирован еще 27 марта, однако о его смерти стало известно только сейчас.

Воевать в составе вагнеровцев депутат отправился в феврале 2023 года. Кстати, у Иванова осталось 5 детей, самому младшему – около 4 месяцев.



Депутат-коммунист из России Дмитрий Иванов / росСМИ

Пресс-служба главаря ЧВК "Вагнера" Пригожина подтвердила смерть депутата Хакасии Дмитрия Иванова.



ЧВК "Вагнера" подтвердила смерть депутата Иванова / росСМИ



Сообщение о гибели Иванова / росСМИ

Актуальные потери врага

По состоянию на 26 апреля украинские воины уже уничтожили 188 410 оккупантов. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 640 российских захватчиков. Потери в технике: