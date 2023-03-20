Пылает и взрывается: Федоров показал успешную работу ВСУ по позициям оккупантов в Запорожье
Источник:Иван Федоров
Российские оккупанты несут безумные потери на войне в Украине. ВСУ ликвидировали несколько позиций россиян на Запорожском направлении.
Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что "на Запорожском направлении у оккупантов что-то пылает и взрывается".
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Как ВСУ ударили по позициям россиян в Запорожье
Он сообщил, что 20 марта ВСУ ликвидировали немало оккупантов в нескольких населенных пунктах.
"Утилизация и фасовка оккупантов по пакетам сегодня произошла в Малой Белозерке, Большой Знаменке, в районах Благовещенки и Ивановки. Интересно, где пройдет операция "пакетизация" в следующий раз", – отметил он.
Успешная работа ВСУ: смотрите видео
"Хлопок" в оккупированном Мелитополе
В оккупированном Мелитополе все чаще подрываются склады оккупантов. К примеру, 11 марта в самом центре города прогремело 10 мощных взрывов.
Также вечер 5 марта оказался несколько взрывным для оккупантов в Мелитополе. В городе раздались 2 громких взрыва. Так что Федоров сообщил, что в результате недавнего "хлопка" сотни оккупантов больше никогда не смогут вернуться из Мелитополя, разве что в черных пакетах.
В Мелитополе взорвали авто с местным коллаборантом
- В центре Мелитополя 14 марта взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Машина загорелась.
- Впоследствии СМИ написали, что в автомобиле находился местный коллаборант Иван Ткач. После взрыва он отправился на "концерт Кобзона". Хотя сначала его пытались спасти и даже отвезли в больницу.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что Иван Ткач начал сотрудничать с оккупантами с первых недель полной оккупации города.