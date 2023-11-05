Ликвидация вражеских войск продолжается, – мэр Федоров о прилетах по оккупантам в Запорожье
Вооруженные Силы Украины продолжают ликвидацию оккупантов в Запорожье. Мелитопольский мэр объяснил, какая ситуация в регионе.
Иван Федоров рассказал в эфире телемарафона, что взрывы 4 ноября были на базах оккупантов. Накануне чиновник писал, что данные уточняются, пишет 24 Канал.
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Какие последствия взрывов на временно оккупированном Запорожье
Мэр Мелитополя рассказал, что 4 ноября на территории временно оккупированной Запорожской области раздавалась череда взрывов. По словам чиновника, взрывы начались во временно оккупированном Мелитополе.
С утра до обеда 4 ноября прогремели по меньшей мере 3 взрыва. Из них два – в самом городе, один – в пригороде на севере.
Враг расхваливает свою ПВО и рассказывает, что Мелитополю ничего не угрожает, но это неправда. И вчерашний день (говорится о 4 ноября – 24 Канал) их празднования является тому подтверждением,
– заявил Федоров.
Он добавил, что после Мелитополя "хлопок" раздавался во временно оккупированном Бердянском районе – возле поселков Осипенко и Андреевка – там, где враг концентрировал свою враждебную мощь, своих военных. Ведь после ликвидации оккупантов в Бердянском аэропорту, враги стянули ресурсы ближе к Азовскому морю, чтобы скрыть от ВСУ.
Но не удалось им на этот раз – продолжилась ликвидация вражеских войск. Что касается Мелитополя, то известно, что за городом ликвидировано расположение врага относительно двух взрывов в городе – информация еще уточняется,
– объяснил мэр.
ВСУ уничтожили вражеский корабль в Крыму
- 4 ноября наши военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Керчи во временно оккупированном Крыму. Уже на следующий день Воздушные силы ВСУ подтвердили, что враждебный корабль последовал за "Москвой".
- 24 Канал со ссылкой на источники писал, что говорится о новейшем корабле "Аскольд" типа "Каракурт", который может нести на себе ракеты "Калибр".
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что судно еще не участвовало в плавании – оккупанты готовили его к тому, чтобы вывести в море для атак по Украине.
- В свою очередь российское минобороны подтвердило атаку наших военных, однако заявило, что в результате попадания крылатой ракеты корабль "испытал повреждения".