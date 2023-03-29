Данилов прав, – военный эксперт предположил, что означают заявления секретаря СНБО по БПЛА
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на вооружении ВСУ могут появиться ударные беспилотники с дальностью полета более 3 тысяч километров. Это может свидетельствовать о том, что украинские бойцы готовы уничтожать военные объекты России, в том числе – в Москве.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Владислав Селезнев. Он убежден, что чем слабее будут возможности российской армии, тем более эффективным будет контрнаступление ВСУ.
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ВСУ готовы уничтожать военные объекты России
Селезнев отметил, что Данилов прав. Российская пропаганда постоянно раздувала миф о "самой совершенной в мире" ПВО России. Однако "хлопок" на военных объектах россиян на временно оккупированных территориях Украины свидетельствует о том, что дела у захватчиков идут не очень хорошо.
Также военный эксперт обратил внимание, что секретарь СНБО упомянул в своем сообщении немецкого пилота Матиаса Руста, который в 1987 году приземлился на Красной площади в Москве. Есть свидетельство о том, что ВСУ начеку.
ВСУ в этом контексте будут действовать рационально, потому что посадка БПЛА на Красной Площади – это отличный информационный повод, но военной пользы от этого мало. А вот уничтожение вражеских объектов, в том числе – на территории Москвы, – это более насущная ситуация, реализовать ее важно в кратчайшие сроки,
– считает он.
Владислав Селезнев подчеркнул, что чем слабее будут возможности российской армии, тем более эффективным будет контрнаступление ВСУ.
Данилов заявил о БПЛА с дальностью 3 тысячи километров: смотрите видео
Что написал Данилов о беспилотниках для ВСУ
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на вооружении Сил обороны могут появиться ударные беспилотники с дальностью полета более 3 тысяч километров. Он опубликовал интересное знаменитое фото с прямым намеком.
- Данилов опубликовал фотографию с самолетом немецкого пилота Матиаса Руста, который в 1987 году, незадолго до развала СССР, пролетел более тысячи километров, обошел системы противовоздушной обороны и приземлился на Красной площади в Москве. "1987 год, Красная площадь, Москва, самолет, Руст", – добавил секретарь СНБО.
- Кстати, недавно Украина сформировала первые три ударные роты беспилотников. По состоянию на 28 марта первые 3 ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Они уже полностью укомплектованы, имеют пикапы, ударные коптеры и старлинки.