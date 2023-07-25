Отступление россиян из Андреевки: в ВСУ рассказали, как это поможет освободить Бахмут
Оккупационные войска России отступили в районе Андреевки, что к югу от Бахмута. Успех украинских войск возле Андреевки имеет немаловажное значение.
Выход российских военных из Андреевки позволит оцепить врага в Бахмуте. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
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Россияне в Бахмуте могут попасть в кольцо
Она (Андреевка – 24 Канал) как и любые населенные пункты вокруг Бахмута позволяют завершать операцию из окружения Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага,
– сказал он.
Череватый подчеркнул, что у оккупантов уже нет превосходства. В частности, россияне очень хорошо готовятся, минируют позиции, поэтому перед штурмовыми операциями все подразделения Сил обороны Украины проходят мощную подготовку и слаживание.
"В том числе как проходить минные поля, противотанковые рвы, в том числе используя предоставленные немецкие Biber (мостоукладчик – 24 Канал), – добавил он.
Украинские пограничники также опубликовали карту боевых действий, на которой продемонстрировали, почему отступление россиян в районе Андреевки важно.
Оккупанты отступили в районе Андреевки / Скриншот
Для освобождения Бахмута созданы все условия
- Летом 2023 года ситуация на Бахмутском направлении коренным образом изменилась. Если недавно украинские военные сдерживали продвижение врага, который преобладал в живой жиле и технике, то теперь наши воины ведут наступательные операции на Бахмутском направлении.
- Силам обороны Украины, по данным Минобороны, с начала наступательной операции на Бахмутском направлении удалось освободить 35 квадратных километров.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что для освобождения Бахмута созданы все условия. По его словам, Украина может вернуть город, но с меньшими в десятки раз потерями.
- Сырский объяснил, что наемники ЧВК "Вагнера" совершили большую ошибку, когда полностью "залезли" в Бахмут. В частности, оккупанты находятся в полуокружении, чем, как сказал Сырский, нельзя не воспользоваться.
- При этом командующий подчеркнул, что Бахмут имеет стратегическое значение.
- Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что украинские защитники смогут выжать захватчиков из Бахмута до конца лета. По его словам, россиянам придется покинуть Бахмут из-за того, что украинские военные занимают господствующие высоты и поливают противника огнем.