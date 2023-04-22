Почему Германия вдруг заговорила о входе ВСУ в Россию: политтехнолог заметил интересный момент
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ВСУ вправе проводить на территории России военные операции. Это может свидетельствовать о том, что украинские защитники будут перерезать логистику россиян в Белгородской и Ростовской областях.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, ВСУ могут проводить такую военную операцию на территории России на танках Leopard.
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ВСУ могут заехать в Россию на танках Leopard
Шейтельман отметил, что постоянно следит за прогнозами военных экспертов. Они утверждают, что перерезать логистику россиян, которая снабжает россиян на Юге, можно в Волновахе. Крым можно перерезать, выйдя в Мариуполь и взяв под огневой контроль Крым.
Политтехнолог подчеркнул: все эксперты говорят, что сложнее всего будет освободить Луганск и Донецк. Он вспомнил недавнее заявление главы немецкого минобороны Писториуса, который сказал, что ВСУ могут заходить на территорию России и проводить там военные операции.
Я думаю, что это подготовка к нашему наступлению. В частности, для этого будут привлечены танки Leopard. Танки Leopard поедут по территории России, по Белгородской и Ростовской областям. Именно там мы будем перерезать логистику россиян,
– предположил собеседник.
Он добавил, что ранее схожие заявления делала Польша, но тогда у этих слов "был контекст". В заявлении министерства обороны Германии его не было.
Шейтельман о заявлении Писториуса: смотрите видео
Что заявили в минобороны Германии
- В недавнем заявлении министр обороны Германии Борис Писториус одобрил перемещение атакуемой стороны по территории государства-агрессора. Он имел в виду, что ВСУ могут проводить военные операции на территории России.
- В то же время Писториус подчеркнул, что такие военные операции не должны угрожать гражданскому населению России.
- Глава минобороны Германии отметил, что украинские военные могут заходить на территорию России с целью отрезания путей снабжения.