ВСУ уже в этом году могут зайти в Крым: обзор фронта от Свитана

У ВСУ есть возможность еще в этом году зайти в Крым. Недаром сейчас проводятся операции, которые готовят полуостров как поле боя.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, что о возможности захода в Крым говорят нынешние события на фронте и регулярные удары по полуострову. В частности, 23 сентября в районе Джанкоя было слышно взрывы.

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ВСУ могут быть в Крыму уже в этом году

Свитан отметил, что сейчас ВСУ получают преимущество в воздухе ударами по разным объектам Крыма. В будущем это может позволить украинской авиации работать в небе над полуостровом. В частности, наши Сушки и МиГи могут сбрасывать авиабомбы и запускать ракеты.

Шансы зайти в Крым еще в этом году есть. Впрочем, деоккупировать его до января не получится. Особенно сложно будет с горной южной частью. Однако на севере временно оккупированного полуострова наши войска могут полностью оказаться еще в этом году.

Оперативное пространство будет за Токмаком

Комментируя ситуацию на Запорожье, полковник запаса ВСУ отметил, что оперативное пространство перед ВСУ откроется уже за Токмаком, а еще точнее – за железной дорогой. До этого же приходится преодолевать плотную оборону россиян, они каждую высотку превратили в огневую точку, а каждый населенный пункт в рубеж обороны.

Не забывают ВСУ и о флангах. В общем, Свитан говорит о том, что с нынешними темпами продвижения можно закладывать еще месяц – полтора, чтобы наши войска преодолели плотную оборону оккупантов. Мы уже нашли одну точку, в которой прорвали так называемую линию Суровикина.

Обзор фронта от Свитана: смотрите видео

Кассетные снаряды ATACMS

США официально не передали еще Украине ATACMS. Однако в информационном пространстве эта тема появляется очень часто. В целом после объявления о передаче ВСУ ракет может пройти 3 дня, и они уже будут на фронте. Кассетные ATACMS есть 2 видов: на 160 километров и на 300 километров.

Они могут накрывать участок площадью в 1 квадратный километр. Всё зависит от высоты подрыва кассетного снаряда. Кроме кассетных, есть еще фугасные и кумулятивные снаряды ATACMS. В зависимости от того, какие мы в конце концов получим, можно будет говорить для каких именно задач.

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