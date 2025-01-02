Что было самое сложное в Курской операции ВСУ: мнение командира

Олег Ширяев одним из первых заходил в Курскую область. Он Герой Украины, командир 225 отдельного штурмового батальона, воевал еще во времена АТО. В интервью Суспильному рассказал об операции на Курщине.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Военный о Курской операции

Командир постоянно включен в работу и вспомнил: когда начиналась Курская операция, то вообще спал два часа в сутки. К операции готовились, параллельно воевали в Часовом Яре. Но не знали, что подразделение будет заходить на территорию России. Поэтому были удивлены.

Было сложно осознать, потом уже приспособились. Я, например, опыта не имел преодоления минно-взрывных заграждений, противотанковых рвов. Я понимал, как это делается теоретически. В нашей военной истории такого рода операции, в современной Украине не было. Против России мы воевали, но на территорию не заходили,

– рассказал Ширяев.

По его мнению, самое трудное – это зайти. "Те, кто заходят, должны держать, и все", – сказал он. А вот штурмы и передача позиций – это другое.

Какова ситуация на Курщине

Россиянам там несладко. Только за 2 января ВСУ нанесли высокоточный удар по их командному пункту в населенном пункте Марьино. При этом угрозы для гражданского населения минимизировали.

А еще прилетело по дому культуры, где находились оккупанты из 810 бригады. Это произошло в селе Ивановское, когда россияне собрались для награждения.