"Сели поесть, а как в**ало по крыше": ССО мощно отработали по россиянам в Олешках
Источник:ССО ВСУ
Украинским спецназовцам удалось с помощью дронов уничтожить командно-наблюдательный пункт. Украинцы застали россиян врасплох – в момент удара оккупанты спокойно ели.
В последнее время россиянам на левом берегу неспокойно по-особому. Вооруженные Силы продолжают проводить успешные операции и вести контрбатарейную борьбу.
Смотрите также Россияне хотят вернуть утраченные позиции в Запорожье: карта фронта через неделю
Успешная операция ССО
Операторы одного из подразделений ССО во время разведывательных действий в оккупированных Олешках обнаружили место, где оккупанты разместили командно-наблюдательный пункт. С помощью ударных БПАК украинские военные нанесли огневой удар по цели.
Россияне не ожидали такого подарка от спецназовцев – к моменту атаки они ужинали в этом помещении. Говорят, что "термит" им на 40 сантиметров землю прожег, а также повредил крышу.
Та мы сели, бл**ь, поесть на**й вечером, как у**ало по крыше. Сначала взрыв, потом, бл**ь, еще один – короче, загорелись,
– рассказывают оккупанты.
По сообщению Сил Специальных Операций, командный пункт на левом берегу Херсонской области полностью уничтожен.
Операция Сил Специальных Операций в Олешках: смотрите видео
Ситуация на левом берегу: последние новости
- Россияне не ожидали активности ВСУ на левом берегу и пытаются оперативно построить там оборону. Активность украинских морпехов заставляет оккупантов удерживать определенное количество военных там – поскольку ВСУ, удерживающие три плацдарма глубиной от 3 до 8 километров, могут двинуться дальше.
- Пользуясь ситуацией, украинские подразделения пытаются поражать как можно больше техники захватчиков, в том числе с помощью FPV-дронов. Создание плацдарма на Левобережье сыграло решающую роль в уменьшении масштабов атак на правый берег Днепра, который остается под контролем Украины.
- Боевые действия продолжаются у поселка Крынки, присутствие украинцев зафиксировано в населенных пунктах Казачьи Лагери, Пойма и Подстепное. Это очень перспективное направление – из-за возможности сократить путь в Крым, однако россияне бьют там артиллерией, КАБами и авиацией.