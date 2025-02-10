После прихода Драпатого: в действиях ВСУ на фронте произошли важные изменения – последствия уже ощутимы

Российское продвижение на фронте несколько замедлилось. Интенсивность наступательных действий врага по сравнению с прошлым годом уменьшилась, и это, в частности, связано с изменением тактики Сил обороны Украины.

Изменения стали особенно заметными после того, как Михаила Драпатого назначили главой ОСУВ "Хортица". Такое мнение в эфире 24 Канала высказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, объяснив, что важного изменилось в действиях ВСУ.

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Новая стратегия Украины на фронте

Издание Le Figaro сообщило, что украинские военные начали контратаки. Говорится в частности о Покровском направлении, район Торецка и Курской области. Журналисты отметили, что темпы продвижения россиян снизились, а украинские силы пытаются выиграть время, усилить свои позиции и не дать россиянам наступать дальше.

Это наблюдается после назначения Михаила Драпатого на должность командующего ОСУВ "Хортица". Он, в частности, занимается Покровским направлением и другими участками на Донбассе. Действительно, начались активные контрнаступательные действия, хотя это еще нельзя называть контрнаступательными операциями,

– подчеркнул Самусь.

Это ставит перед россиянами новые тактические вызовы. Они не только уменьшают темпы наступления, но и несут огромные потери, пытаясь достичь хоть каких-то успешных результатов.

"Украина также демонстрирует свою силу на поле боя и наступательными действиями на Курщине, и остановкой продвижения россиян на Донбассе. Это показатель, что Украина не будет сдаваться, фронт не посыпался, чем ужасала западная пресса, а россияне таки не могут достичь оперативных успехов", – подчеркнул Самусь.

Кроме того, с приближением переговоров, интенсивность боев и обстрелов с обеих сторон может возрасти. Особенно, говорится об обстрелах российской территории, которых с началом 2025 года значительно увеличилось.

Какова ситуация на Покровском направлении

В этом контексте стоит добавить, что Силы обороны Украины восстановили позиции в двух селах на Покровском направлении. Однако аналитики Deep State сообщают, что по некоторым данным, россияне могут закрепиться на перекрестке трассы Покровск – Константиновка, что у Малиновки.

Подобную ситуацию мы наблюдаем уже около шести месяцев: россияне с юга и севера пытаются обойти Покровск. И на северном, и на южном фланге враг приближается к трассе Покровск – Константиновка, которая обеспечивает логистикой Покровск,

– отметил Михаил Самусь.

Что происходит на Покровском направлении: посмотрите на карте

На юге движение россиян удалось притормозить, однако продвижение врага на севере продолжается. Однако еще рано говорить, что оккупанты дошли до крайне важной трассы.