Зміни стали особливо помітними після того, як Михайла Драпатого призначили очільником ОСУВ "Хортиця". Таку думку в етері 24 Каналу висловив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, пояснивши, що важливого змінилося у діях ЗСУ.

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Нова стратегія України на фронті

Видання Le Figaro повідомило, що українські військові розпочали контратаки. Мовиться зокрема про Покровський напрямок, район Торецька та Курську область. Журналісти зауважили, що темпи просування росіян знизилися, а українські сили намагаються виграти час, посилити свої позиції й не дати росіянам наступати далі.

Це спостерігається після призначення Михайла Драпатого на посаду командувача ОСУВ "Хортиця". Він, зокрема, займається Покровським напрямком та іншими ділянками на Донбасі. Справді, почалися активні контрнаступальні дії, хоч це ще не можна називати контрнаступальними операціями,

– наголосив Самусь.

Це ставить перед росіянами нові тактичні виклики. Вони не лише зменшують темпи наступу, але й зазнають величезних втрат, намагаючись досягнути хоч якихось успішних результатів.

"Україна також демонструє свою силу на полі бою і наступальними діями на Курщині, і зупинкою просування росіян на Донбасі. Це показник, що Україна не здаватиметься, фронт не посипався, чим жахала західна преса, а росіяни таки не можуть досягнути оперативних успіхів", – підкреслив Самусь.

Крім того, з наближенням переговорів, інтенсивність боїв та обстрілів з обох боків може зрости. Особливо, мовиться про обстріли російської території, яких з початком 2025 року значно побільшало.

Яка ситуація на Покровському напрямку

У цьому контексті варто додати, що Сили оборони України відновили позиції у двох селах на Покровському напрямку. Проте аналітики Deep State повідомляють, що за деякими даними, росіяни можуть закріпитися на перехресті траси Покровськ – Костянтинівка, що біля Малинівки.

Подібну ситуацію ми спостерігаємо вже близько шести місяців: росіяни з півдня та півночі намагаються обійти Покровськ. І на північному, і на південному флангу ворог наближається до траси Покровськ – Костянтинівка, яка забезпечує логістикою Покровськ,

– зауважив Михайло Самусь.

Що відбувається на Покровському напрямку: перегляньте на карті

На півдні рух росіян вдалося пригальмувати, однак просування ворога на півночі продовжується. Проте ще зарано говорити, що окупанти дійшли до вкрай важливої траси.