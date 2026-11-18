17 – 18 ноября Силы обороны поразили автомобильный мост возле Станицы Луганской и базу Курщины. Кроме того, защитники повредили три транспортных самолета на территории России.

Подробности операций обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Какие цели поразили Силы обороны 17 – 18 ноября?

В районе Станицы Луганской Силы обороны ударили по автомобильному мосту через Северский Донец. Это одна из переправ, используемых врагом для обеспечения фронта боеприпасами, горючим и техникой.

После Керченского моста оккупантам приходится привыкать, что мосты у них теперь ломаются чаще, чем их успевают ремонтировать,

– заметили в Генштабе.

Той же ночью в Курщине, в районе Хомутовки, украинские силы поразили ремонтную базу вражеского подразделения.

Также военные подтвердили результаты успешной атаки, предпринятой 10 ноября. Во время поражения предприятия "123-й авиаремонтный завод" в городе Старая Русса Новгородской области удалось вывести из строя 3 российских военно-транспортных самолета.

Один из бортов Ил-76 получил критические повреждения, сорвавшее перебрасывание резервов врага воздушным путем.

Напомним, украинские военные нанесли удары по Керченскому мосту 16 и 17 ноября. В результате атаки обрушилась арка и пролет автомобильной части переправы. Железнодорожная ветвь осталась стоять, но также получила повреждения.