Еще несколько месяцев назад Россия имела преимущество на фронте в трехлетней широкомасштабной войне. Теперь это уже не так, особенно в городе Торецк, что в Донецкой области.

Город, который стал местом ожесточенных городских боев в течение большей части прошлого года, попал под контроль российских сил в начале февраля. Так, минобороны России заявило о захвате населенного пункта 7 февраля. Впрочем, полное господство оккупантов в Торецке продолжалось недолго, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Смотрите также Сырский рассказал, почему враг смог захватить Бахмут и каким было соотношение потерь

Торецк ускользает от россиян

Отмечается, что через две недели после того, как россияне полностью заняли руины Торецка, украинцы совершили контратаку – и быстро вернулись в город.

Один российский военный блогер случайно раскрыл масштаб продвижения украинцев во время неудачной попытки преуменьшить это продвижение. Так, он заявил, что, мол воины ВСУ "решили контратаковать 23 февраля на американских бронированных машинах в приграничных районах Торецка" и были уничтожены. Пропагандист показывает видео, которое разоблачает его собственную ложь. На кадрах видно, что украинские войска присутствуют в центре города, а не только в приграничной зоне.

Через неделю после того, как Россия заявила об оккупации Торецка, его западная часть снова оказалась под неопределенным контролем.

Бои продолжаются в центре города, и враг теряет контроль. Есть сообщения о полном окружении российских оккупантов в нескольких районах,

– сообщил эстонский аналитик WarTranslated.

Россияне изменили приоритет, сосредоточив внимание на Торецком направлении, после того, как их выбили из-под стен крепости Покровск, что расположен в 40 километрах к юго-западу от Торецка.

Подкрепление, переброшенные из-под Покровска, не помогли врагу в Торецке. Российские полки в городе и вокруг него отступают.

Издание отмечает, что Дональд Трамп врал, когда говорил о том, украинские войска "похоронены". На самом деле, за последние несколько недель они продвинулись по крайней мере на столько же секторов, на сколько и отступили.

Справка: Торецк – горный город с до войны населением 35 000 человек, важное стратегическое место. Он находится на высоком грунте, с которого открывается вид на важные линии снабжения, проходящие вдоль украинской части линии фронта.

К слову, продвижение ВСУ в Торецке подтверждают в Институте изучения войны.