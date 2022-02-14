ВСУ не будут встречать россиян с цветами, – "слуга народа" Кравчук о возможном нападении Путина

Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию ситуации. В частности, в случае нападения Кремля украинские военные точно не будут встречать россиян с цветами.

Об этом рассказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире 24 канала. У Владимира Путина почему-то очень искаженное представление об Украине.

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По словам Кравчук, это происходит уже на протяжении многих лет. Однако, если Россия все же решится на полномасштабное наступление, то ВСУ будут встречать ее с различным вооружением.

Мы верим в Вооруженные силы. Они готовы к любому развитию ситуации и точно россиян не будут встречать с цветами,

– подчеркнула нардеп.

Кравчук отметила, что сейчас и военные, и рядовые украинцы очень мотивированы, так как речь идет об их родной земле. Она также добавила, что любую информацию о возможном нападении сейчас стоит воспринимать с холодным умом.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украинского государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Кравчук рассказала о готовности ВСУ противостоять агрессии России: смотрите видео

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