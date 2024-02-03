Снарядный голод: у Украины есть два сценария, которые зависят от решения США

Украинским военным критически не хватает артиллерийских снарядов. Среди стран свободного демократического мира достаточное количество имеют только США.

Об этом 24 Каналу сказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, комментируя публикацию Bloomberg о письме министра обороны Украины к странам ЕС с призывом делать больше. Однако европейцы физически не имеют таких запасов.

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"Достаточное количество есть только у дяди Сэма (США – 24 Канал), а запасы дяди Сэма, к сожалению, заблокировал дядя Трамп", – констатировал Дикий.

В зависимости от ситуации в Конгрессе США Украина может оказаться перед двумя очень разными вариантами развития событий.

Первый сценарий

Если республиканцы и демократы хотя бы через месяц смогут прийти к согласию по финансированию, то в марте – апреле США должны возобновить поставки боекомплекта на уровне 2023 года. В таком случае Украине нужна наступательная стратегия.

В конце 2023 года Силы обороны столкнулись с серьезными проблемами с личным составом и снарядами, в результате чего защитники еще не прорвали линию Суровикина.

Но и российская армия очень истощена этими боями – им понадобилась самая большая мобилизация с 1945 года. Несмотря на сдерживание украинского наступления, враг не уверен, что выдержит его еще год.

Именно поэтому, как только нам возобновят поставки БК, надо идти вперед, громить, добивать. Ни в коем случае нельзя давать им паузу на восстановление запасов,

– подчеркнул Дикий.

Второй сценарий

Если трамписты полностью заблокируют помощь Украине и в этом году поставок не будет, тогда особого выбора нет. Силы обороны однозначно должны будут становиться в глухую оборону: закапываться, рыть свою линию Суровикина и сдерживать наступления, максимально уничтожая россиян.

В то же время нужно будет делать новый секвестр бюджета, выгребать все деньги, которые еще только можно выгрести. Поверьте, этих денег еще очень много. Сейчас они идут на "плиточку", "фонтанчики" и "мостики",

– отметил Дикий.

Эти деньги надо будет вкладывать параллельно в два процесса:

в собственное производство боекомплекта – процесс уже идет, но нужно будет ускориться;

в поиск боекомплекта по всему миру, где только удастся.

В течение месяца в Вашингтоне должно стать понятным, какой из этих планов применит Украина.

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