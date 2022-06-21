ВСУ несколькими ракетами снова ударили по Змеиному

Вооруженные Силы Украины еще раз нанесли удар по острову Змеиный в Черном море, который оккупировали россияне. Еще один удар ВСУ по Змеиному произошел 21 июня.

Российская техника горела и взрывалась

Источники 24 канала в спецслужбах информируют, что украинские военные ударили несколькими ракетами. Сообщается, что ВСУ попали во вражеские объекты.

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В результате ракетных ударов по врагу на временно оккупированном острове Змеиный горела и взрывалась российская техника.

Битва за Змеиный: что известно

Россия с начала войны пыталась захватить остров Змеиный, имеющий стратегическое значение в Черном море. Украинским защитникам угрожал крейсер "Москва", который в апреле пошел ко дну Черного моря. Отметим, что наших воинов взяли в плен, из которых 75 – до сих пор не на свободе.

Весной российская армия начала перебрасывать технику на Змеиный и усиливать противовоздушную оборону. Сообщалось, что на Змеином оккупанты сосредоточили "Грады", "Торы" и "Панцирь".

В июне в Одесской ОВА констатировали, что локальные бои за остров перерастают в битвы. После этого в Военно-морских Силах ВС Украины сообщили, что попали в российский буксир "Василий Бех".

В российское судно удалось попасть именно тогда, когда оно везло военных и вооружение на остров Змеиный.

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20 июня в разведке журналистам 24 канала сообщили, что Вооруженные Силы Украины нанесли точный удар по острову Змеиный. В результате слаженных действий наших защитников погибло значительное количество оккупантов.

Вероятно, украинские военные атаковали противника американскими ракетами HIMARS.

21 июня в оперативном командовании "Юг" подтвердили удар по Змеиному. Там заявили, что для удара использовали разные силы и способы и враг понес значительные потери.

В Офисе Президента уже заявили, что в Черном море полностью изменились правила игры. Соответствующее заявление сделал советник главы ОП Алексей Арестович. По его словам, Черноморский флот России оказался в очень неприятной ситуации.

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