В ВСУ опровергли информацию о "потере" 3 населенных пунктов в Луганской области

Украинские военные опровергли заявления российских пропагандистов, о якобы "потере" сразу трех населенных пунктов вблизи Купянска. Рассказали, какая ситуация на фронте на самом деле.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что тактическая линия особо не изменилась.

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Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там особо не изменилась,

– подчеркнул спикер.

Накануне минобороны страны-террориста заявило, что оккупационные войска якобы "заставили украинские силы отступить на несколько километров, оставив при этом три небольших населенных пункта", а еще якобы захватили Сергеевку. Уже традиционно фейк быстро подхватили пропагандисты.

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Что происходит на фронте: последние новости

Утром 26 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что наши воины стойко удерживают оборону на Купянском направлении.

Силы обороны преуспевают в районе Старомайорского, что в Донецкой области. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах. Кстати, там наши военные продвинулись вперед на 750 метров.

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что количество погибших на направлениях, где идет украинское наступление, у нас значительно меньше, чем у оккупантов. В частности, на Бахмутском наши потери в 8 раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском – в 5,3 раза.

Важно! 24 Канал объявил сбор для 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которая прямо сейчас освобождает наш Бахмут от российского агрессора. Воинам нужны 50 гранатометов.

Значительную часть средств уже удалось собрать, однако важно закрыть этот сбор как можно быстрее. Давайте поможем нашим воинам вместе. Помните, что каждая гривна важна.