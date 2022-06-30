Украинские воины остановили попытки штурмовых действий россиян на ряде направлений

Идут 127 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. ВСУ удачно пресекли попытки врага вести штурмовые действия на ряде участков фронта.

В частности, захватчики безуспешно пытались наступать на Харьковском, Славянском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщили в актуальной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 18:00 30 июня.

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Где ВСУ успешно отбили штурмовые действия противника

На Харьковском направлении враг пытается удержать оборону занятых ранее позиций. Нанес авиаудары вблизи Прудянки и Одноробовки, а также ракетный удар по Харькову. Вместе с тем украинские защитники и защитницы успешно подавили попытку штурмовых действий российских оккупантов в направлении Кочубеевка – Дементиевка.

При этом противник артиллерией обстрелял районы населенных пунктов Питомник, Дементиевка, Ивановка, Рубежное, Яворское, Петровка, Русские Тишки и Кутузовка. Вел воздушную разведку беспилотником "Орлан-10" вблизи Прудянки и Русской Лозовой.

На Славянском направлении вражеские подразделения осуществляют перегруппировку. ВСУ успешно отбили штурм в направлении Долгенького – Мазановка, оккупанты были вынуждены отойти. Кроме того, захватчики безуспешно вели штурмовые действия, пытаясь взять под полный контроль Богородичное.

Вражеские обстрелы на этом отрезке фронта были зафиксированы в районах Богородичного, Краснополья, Курульки, Вернополья и Червоной Поляны.

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На Бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Соледара. Продолжались артиллерийские обстрелы по районам Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского.

Вместе с тем все попытки наступательных и штурмовых действий российских захватчиков в этом районе ВСУ успешно отбили. Речь идет, в частности, о следующих направлениях:

Николаевка – Спорное;

Владимировка – Покровское;

Доломитное – Углегорская ТЭС.

Кроме того, наступление противника наши защитники и защитницы также остановили на направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод, оккупанты были вынуждены отойти.

Ситуация по другим направлениям

К сожалению, в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населённого пункта Тополевка и северных частей Волчеяровки и Малорязанцевого российские оккупанты вели штурмовые действия и получили частичный успех. Противник удерживает под огневым контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск.

Продолжаются вражеские обстрелы позиций наших войск в Лисичанске, а также штурмовые действия в районе Лисичанского НПЗ. Оккупанты контролируют северо-западную и юго-восточную части нефтеперерабатывающего завода города.

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На Краматорском направлении активных боевых действий в это время не зафиксировано. Враг нанес авиационный удар вблизи населенного пункта Татьяновка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли ракетный удар по окрестностям Авдеевки и вели воздушную разведку беспилотниками.

На Южнобужском направлении захватчики и дальше обстреливали районы таких населенных пунктов:

Трудолюбовка;

Князевка;

Веселый Угол;

Червоный Яр;

Кобзарцы;

Любомировка;

Посад-Покровское;

Лупарево.

Россияне вели воздушную разведку на этом отрезке фронта и применяли средства радиоэлектронной борьбы вблизи Великой Александровки.

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На Северском направлении противник продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей. Нанес артиллерийские обстрелы по нашим позициям. Вел разведку беспилотниками в районе села Кислая Дубина. Также зафиксировано развертывание враждебных комплексов радиоэлектронной борьбы вблизи Олешни в Курской области.

На Волынском и Полесском направлениях особых изменений не зафиксировано. Ожидается ротация одного из отрядов специального назначения, выполняющего задания в районе населенного пункта Пинск. В приграничных районах с Волынской областью ВС Беларуси применяют комплексы радиоэлектронной борьбы.

К слову, не выдержав огневого влияния украинских артиллерийских, ракетных и авиационных подразделений, российские оккупанты сбежали с острова Змеиный. Таким образом, Одесская область полностью освобождена от захватчиков. Вместе с тем три вражеских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" находятся в готовности к их применению в акватории Черного моря.

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