Похоже, обороной руководил лично путин, – военный обозреватель об успешных контрнаступлениях

Украинским бойцам удалось совершить контрнаступление на Харьковщине. Так, ВСУ освободили 20 населенных пунктов.

В Институте изучения войны отмечают, что украинские силы воспользовались тактической неожиданностью. ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонщине, а в результате – добились успехов на Харьковском направлении. По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, события последних дней в большей степени являются стечением обстоятельств. Однако это может быть и удачно спланированная информационная операция по отвлечению Херсонской области. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Это стечение обстоятельств сложилось в результате того, что российские войска в основном были переведены в Херсонскую область, в частности из Харьковской области. Нам удалось осуществить такое контрнаступление на Харьковщине, которое достигло оперативных целей и осуществилось на оперативную глубину,

– отметил Попович.

В Генштабе сообщили, что украинские военные продвинулись на 50 километров в глубь российской обороны. "Поступают сообщения, что продвижение продолжается, и якобы мы уже под Купянском", – добавляет военный обозреватель.

Последствия передислокации войск

Как отмечает Попович, концентрацией этих войск на Херсонском направлении мог руководить непосредственно владимир путин. Можно предположить, что он хотел создать то ли наступление на Николаев, то ли оборонительные порядки, чтобы не отдать правобережье Херсонщины.

Позиции держали мобилизованные представители квазиреспублик Донецкой и Луганской областей и росгвардия, которая в принципе не предназначена для того, чтобы удерживать позиции под давлением механизированных колонн. Таким образом нашим ребятам удалось прорвать этот фронт,

– объяснил он.

Почему важно освободить Купянск

В настоящее время украинская армия постоянно продвигается в направлении Купянска. Нужно понимать, что это очень важный логистический хаб.

"Если ВСУ установят контроль над Купянском, мы почти полностью перекроем логистическое обеспечение всей находящейся на Изюмском выступлении группировки российских войск"

Значение этого контрнаступления очень велико, отмечает военный обозреватель, чтобы обезопасить Донбасс от атаки российской армии. Вспомним, что путин приказал захватить Донецкую область до 15 сентября.

По состоянию на сегодняшний день, я думаю, что это – почти невозможно. И это можно практически утверждать,

– уверяет Попович.

Российское руководство самоустранилось от ситуации на Харьковщине

Военный обозреватель считает, что российское руководство – генштаб, минобороны и президент – самоустранились от командования на Харьковском направлении. "Об этом свидетельствует их присутствие на учениях "Восток 2022". Если у тебя сыпется фронт, ты должен руководить убегающими войсками, а не сидеть на учениях и делать свои дела", – подытожил он.

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