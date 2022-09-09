В Інституті вивчення війни зауважують, що українські сили скористалися тактичною несподіванкою. ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонщині, а в результаті – досягли успіхів на Харківському напрямку. На думку військового оглядача Дениса Поповича, події останніх днів більшою мірою є збігом обставин. Проте це може бути й вдало спланована інформаційна операція з відвернення уваги на Херсонську область. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Цей збіг обставин склався внаслідок того, що російські війська здебільшого були переведені в Херсонську область, зокрема з Харківської області. Нам вдалося здійснити такий контрнаступ на Харківщині, який досяг оперативних цілей і здійснився на оперативну глибину,

– відзначив Попович.

У Генштабі повідомили, що українські військові просунулися на 50 кілометрів вглиб російської оборони. "Надходять повідомлення, що просування продовжується, і нібито ми вже під Куп'янськом", – додає військовий оглядач.

Наслідки передислокації військ

Як зауважує Попович, концентрацією цих військ на Херсонському напрямку міг керувати безпосередньо владімір путін. Можна припустити, що він хотів створити чи то наступ на Миколаїв, чи то оборонні порядки, щоб не віддати правобережжя Херсонщини.

Позиції тримали мобілізовані представники квазіреспублік Донецької і Луганської областей та росгвардія, яка в принципі не призначена для того, щоб втримувати позиції під натиском механізованих колон. Таким чином нашим хлопцям вдалося прорвати цей фронт,

– пояснив він.

Чому важливо звільнити Куп'янськ

Наразі українська армія невпинно просувається в напрямку Куп'янська. Потрібно розуміти, що це дуже важливий логістичний хаб.

"Якщо ЗСУ встановлять контроль над Куп'янськом, ми майже повністю перекриємо логістичне забезпечення усього угруповування російських військ, що перебуває на Ізюмському виступі", – підкреслив Попович.

Значення цього контрнаступу дуже велике, наголошує військовий оглядач, аби убезпечити Донеччину від атаки російської армії. Згадаймо, що путін наказав захопити Донецьку область до 15 вересня.

Станом на сьогодні, я думаю, що це – майже неможливо. І це можна практично стверджувати,

– запевняє Денис Попович.

Російське керівництво самоусунулося від ситуації на Харківщині

Військовий оглядач вважає, що російське керівництво – генштаб, міноборони та президент – самоусунулися від командування на Харківському напрямку. "Про це свідчить їхня присутність на навчаннях "Схід 2022". Якщо в тебе сиплеться фронт, ти повинен керувати військами, які тікають, а не сидіти на навчаннях і робити свої справи", – підсумував він.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: коротко

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