Андреевка полностью уничтожена, там невозможно установить флаг, – пресс-офицер 3 ОШБр

ВСУ освободили Андреевку в Донецкой области 15 сентября, хотя сообщения об этом появлялись еще вчера, 14 сентября. Заместитель министра обороны Анна Маляр из-за сбоя коммуникации выложила сообщение об освобождении, а Третья отдельная штурмовая бригада опровергла его.

Город Андреевка полностью разрушен, его фактически нет. Но его захват позволяет ВСУ двигаться дальше, освобождая наши земли от российских захватчиков. Об этом сказал пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарафона.

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Развевается ли флаг над Андреевкой

Бородин подтвердил, что Андреевка действительно освобождена.

К сожалению, она в таком состоянии, что... я не уверен, что там можно где-нибудь закрепить флагшток,

– сказал он.

Уцелевших зданий в городе нет. С зимы там уже не было гражданского населения, ведь Андреевку захватили оккупанты. Во время своего продвижения зимой россияне уничтожали и без того небольшой город.

Как выглядит Андреевка сейчас / Фото Евгений Малолетка

Враг оборонял населенный пункт очень активно: сильно минировали территорию, по нашим защитникам работала артиллерия и дроны. Этот квадрат важен для дальнейшего продвижения, поэтому освобождение Андреевки – это большой шаг, после которого можно делать следующие.

Продвижение украинских воинов к Андреевке было очень осторожным, чтобы сохранить максимальное количество бойцов.

Как освобождали Андреевку