Под Бахмутом ВСУ освободили более километра территорий: ситуация сейчас напряженная

В ходе тяжелых боев под Бахмутом украинские защитники уволили еще более 1,2 километра территорий. Россияне активно используют артиллерию и минометы, что усложняет продвижение.

Россияне попытались контратаковать, однако им не удалось выбить украинских военных.

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Ситуация на Бахмутском направлении напряжена

В ходе операции на Бахмутском направлении, 3 рота 2 штурмового батальона 3 ОШБр освободила более 1200 метров украинской территории. Также бригада сообщила о взятии в плен 8 россиян 83 бригады ДШВ армии врага. Часть российских военных сбежала, остальные были ликвидированы.

Россияне активно используют артиллерию. Кроме этого, территория на подступах тщательно заминирована.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские силы постепенно двигаются. Также он пояснил, что важно реагировать на ситуацию на поле боя, маневрировать и перебрасывать личный состав.

На Бахмутском направлении ситуация очень напряженная, но постепенно продвигаемся вперед и освобождаем наши земли. Враг яростно цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь,

– заявил Сырский.

Командующий акцентировал, что ВСУ опираются на контрбатарейную борьбу – ведение огня артиллерией и минометами с целью подавления и уничтожения артиллерийских и минометных батарей противника.

Сырский также сообщил, что в Купянском и Лиманском направлениях Россия активно использует самые профессиональные подразделения. Ежедневно ВСУ отбивают штурмы – ни одной позиции не потеряно.

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