Глава Пентагона поздравил ВСУ с освобождением Лимана

Над городом Лиман Донецкой области поднят украинский флаг. Глава Пентагона Ллойд Остин приветствовал успех украинских войск.

Глава Пентагона напомнил, что российские оккупанты использовали Лиман как логистический центр для снабжения своих группировок на Востоке Украины.

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Поэтому, освобождение города он назвал безусловным успехом.

Мы очень вдохновлены тем, что мы видим сейчас,

– заявил Остин.

Он добавил, что без этих маршрутов оккупантам будет сложнее и перед россиянами встает своеобразная дилемма.

"Мы считаем, что украинцы сделали большую работу, чтобы попасть туда и начать освобождать город", – добавил глава Пентагона.

Украина деоккупировала Лиман

Украинские военные успешно освободили город Лиман Донецкой области. Видео военнослужащих, устанавливающих украинский флаг на админздании в Лимане, опубликовал в Telegram заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Участие в освобождении города приняла 81 отдельная аэромобильная десантная бригада совместно с подразделениями Национальной гвардии Украины и батальоном Кульчицкого. 1 октября на въезде в Лиман установили украинский флаг.

Известно, что в окружение попали множество российских захватчиков. Если говорить о конкретной цифре, то она требует уточнения. Но с началом операции по освобождению Лимана там насчитывалось около 5 – 5,5 тысячи захватчиков.

Почему освобождение Лимана важно

Лиман – ключевой железнодорожный узел. И контроль над ним открывает дорогу сразу на несколько направлений: на Лисичанск и Северодонецк, а также на Сватово. Военные эксперты говорят, что возвращение Лимана под контроль Украины может значительно упростить Вооруженным Силам Украины освобождение временно оккупированных территорий Харьковской и Луганской областей.

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