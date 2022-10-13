ВСУ отбили атаки возле Бахмута и Марьинки, враг получает приказы прекратить наступление

Российские оккупанты получают приказы прекращать наступление на украинские населенные пункты. Сейчас у врага крайне низкое морально-психологическое состояние.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Таким образом, враг кажется, а Вооруженные Силы Украины продолжают отгонять захватчиков из нашей земли.

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Враг получил приказ прекратить наступление

За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки кафиров в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.

На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий.

Основная причина - крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства среди мобилизованных и невыполнение боевых приказов.

Кадыровцам приказали огнем останавливать отступление россиян

Российские оккупанты благодаря наступлению ВСУ отступают на Херсонском направлении. Впрочем, чтобы этого предотвратить, кадыровцы получили поручение сверху.

Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, кадыровцам приказали обстреливать тех россиян, которые отступают на Херсонщине.

Кстати, ситуация на Южнобужском направлении остается сложной и динамичной в развитии. Несмотря на это, Силы обороны держат контроль над ситуацией и заставляют противника отступать.

ВСУ не успевают за бегущими оккупантами

В Херсонской области россияне бегут из отвоеванных населенных пунктов так, что Вооруженные Силы Украины просто не успевают их догонять. Да, российское командование видит небоеспособность отступающих частей.

Также среди российских кафиров в Херсонской области заметна серьезная паника, она имеет стратегические последствия.

"Власть" Лисичанская бежит из города в ожидании ВСУ

Как сообщают украинские спецслужбы, в Лисичанске полный хаос и никакой "власти" в городе нет. "Руководство" и командиры россиян скрылись подальше.

Сейчас там остался только личный состав разных российских группировок, который без остановки мародерит.

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