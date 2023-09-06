ВСУ "отминусовали" еще более 600 оккупантов: огромные потери врага на 6 сентября
6 сентября 2023, 07:49Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские защитники продолжают защищать наши территории и наносят колоссальные потери российским захватчикам. Только за минувшие сутки на тот свет удалось отправить 610 оккупантов.
В общей сложности с 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 266 290 бойцов так называемой "второй армии мира". Однако эти цифры еще не окончательны, поскольку бои продолжаются.
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Потери оккупантов в технике
- танков – 4497 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 8682 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 5685 (+36) ед,
- РСЗО – 748 (+1) ед,
- средства ПВО – 505 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4519 (+7),
- крылатые ракеты – 1447 (+0),
- корабли /катера – 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8190 (+15) ед,
- специальная техника – 852 (+1).
Актуальные потери россиян на фронте / Генштаб ВСУ
ВСУ мощно уничтожают российских террористов
- Напомним, что артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение 4 сентября выполнили 1218 огневых задач. За сутки потери врага составили 172 человека: безвозвратные – 63, раненые – 106, плен – 3. Кроме этого, уничтожено 20 единиц военной техники врага. В частности: 2 танка, 2 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 2 БпЛА, 5 единиц автомобильной техники, 2 единицы специальной техники. Также были уничтожены 3 склада боеприпасов и 1 пункт управления врага.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 14 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 боеприпас и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.