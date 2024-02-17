Выровняли линию фронта и нанесли огромные потери россиянам: 3 ОШБр о ситуации в Авдеевке

В Третьей отдельной штурмовой бригаде подвели итоги обороны Авдеевки. В частности, они поделились статистикой потерь оккупантов на этом участке фронта всего за несколько дней.

Украинские бойцы не позволяли врагу окружить позиции вплоть до начала вывода сил из Авдеевки. Оборона на Авдеевском направлении продолжается.

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Оборона Авдеевки

В Третьей отдельной штурмовой бригаде рассказали, что с момента передислокации в Авдеевку их подразделения нанесли существенные потери ключевой ударной группировке российской армии. Оккупанты имели преимущество в артиллерии, ударных дронах и регулярно применяли до сотни КАБов в день – однако, несмотря на это, теряли огромное количество воинов и техники.

Украинские защитники сообщили, что за время деятельности 3 ОШБр в Авдеевке россияне потеряли:

более 1 500 погибшими;

более 3 500 ранеными;

более 20 единиц бронетехники.

До момента отвода бойцы Третьей штурмовой не позволяли врагу осуществить полное окружение позиций,

– отметили воины.

В 3-й штурмовой бригаде рассказали, что они отошли на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта. Сейчас россияне не сбавляют наступательных оборотов. Оборона на Авдеевском направлении продолжается.

ВСУ вышли из Авдеевки