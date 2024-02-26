Враг штурмует Орловку с трех сторон, – ВСУ о ситуации на фронте после отхода из Ласточкино

После отхода украинских военных из населенного пункта Ласточкино вблизи Авдеевки оккупанты не прекращают свои штурмовые действия на этом участке фронта. Теперь россияне атакуют село Орловка.

Этот населенный пункт после отхода от Ласточкино российские захватчики атакуют с трех сторон. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий, информирует 24 Канал.

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Оккупанты взялись за Орловку после отхода ВСУ от Ласточкино

Лиховий подтвердил, что Вооруженные силы отступили от поселка Ласточкино, расположенного к западу от Авдеевки. По словам спикера, сложный рельеф местности, включая ряд небольших водоемов, способствовал стабилизации линии обороны и определенному ее выравниванию.

Противник продолжает попытки наступательных действий в направлении населенного пункта Орловка, он ведет их с трех направлений, но они не имеют успеха,

– заявил Лиховий.

Капитан также отметил, что подразделения Сил обороны прилагают максимальные усилия, чтобы уничтожать противника, который продолжает наступление увеличенными штурмовыми группами. Он отметил, что враг не жалеет своего "пушечного мяса" и имеет преимущество в авиации и артиллерии.

Кроме того, Лиховий отметил, что на Авдеевском направлении российская авиация и артиллерия превращает украинские фортификационные сооружения и населенные пункты в сплошные руины, где не за что держаться. Поэтому подразделения Сил обороны вынуждены иногда отходить с занимаемых позиций.

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