Удержать Ласточкино было практически нереально, – военный эксперт об отходе ВСУ
Силы обороны отошли на западную окраину поселка Ласточкино, что возле Авдеевки. Удержать этот населенный пункт было почти невозможно.
Оставаясь в поселке Ласточкино, ВСУ теряли бы людей и время на этом участке фронта. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Павел Нарожный.
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"Удержать Ласточкино было практически нереально. Не имея построенных бетонированных укреплений, держаться там было бы очень трудно. Это был бы вопрос времени, когда враг артиллерийским огнем или авиационными снарядами все уничтожил бы и после того прошел бы дальше. Это была бы потеря людей и времени на этом участке фронта", – объяснил он.
ВСУ находятся в активной обороне
Павел Нарожный отметил, что сейчас украинские защитники будут находиться в активной обороне. То есть ВСУ находятся на хорошо подготовленных позициях, будут держать там оборону. Когда наши бойцы увидят какую-то слабость врага, то будут контратаковать его на определенных участках фронта.
Но в условиях дефицита артиллерийских боеприпасов на что-то другое мы сейчас не способны. Потому что любое оружие не может заменить артиллерию, в которой мы больше всего нуждаемся. Это 155-й и 152-й калибр,
– подчеркнул военный эксперт.
Что известно об отходе ВСУ от Ласточкино
- Вечером 24 февраля российские захватчики заявили, что захватили Ласточкино. Мониторинговая платформа DeepState часами позже тоже написала, что враг оккупировал этот населенный пункт.
- Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий 25 февраля сообщил, что украинские защитники отошли на западную окраину Ласточкино. Воины заняли подготовленные оборонительные позиции. Однако ожесточенные бои продолжаются. Враг регулярно наносит удары по позициям украинских защитников.
- Дмитрий Лиховой объяснил, что ВСУ осуществили отход от поселка Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении.
- Заметим, что 26 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении наши военные отбили 25 российских атак в районах населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино и Невельское Донецкой области.