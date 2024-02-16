Позиция "Зенит" вошла в историю, – Лиховий о ее роли в противостоянии российской агрессии
16 февраля стало известно, что наши военные покидают позицию "Зенит" в Авдеевке. В ВСУ отметили, что соответствующая позиция уже вошла в историю.
На этом в эфире телемарафона отметил представитель Оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховой. Он отметил, что с 2014 года эта позиция была в непосредственной близости к линии соприкосновения, передает 24 Канал.
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Эта позиция помогала эффективно уничтожать врага
Прежде всего скажу, что позиция "Зенит" вошла в историю. Начиная с 2014 года она была в непосредственной близости на линии соприкосновения. Начиная с первых фактически дней и месяцев российского вторжения в Украину,
– подчеркнул Лиховий.
Он отметил, что там наши защитники и защитницы продемонстрировали бесчисленное количество проявлений героизма. По словам спикера, принять решение об отводе личного состава с этой позиции на южном фланге Авдеевки заставило полномасштабное вторжение и многомесячное давление российских захватчиков. Ведь они преобладают не только в численности наши подразделения на этом направлении, но и имеют значительное преимущество в артиллерии и авиации.
Лиховий добавил, что наши военные держали эту позицию столько сколько это давало им возможность эффективно сдерживать, а также уничтожать российских захватчиков.
Собственно, я уже говорил, что приоритетом является сохранение жизней бойцов и на других угрожающих направлениях. В случае необходимости также осуществляются маневры войсками с переходом на новые подготовленные позиции, чтобы иметь возможность и в дальнейшем уничтожать российских оккупантов и удерживать город Авдеевка,
– подчеркнул он.
Что известно о ситуации в Авдеевке
- Днем 16 февраля стало известно, что российские захватчики против Третьей штурмовой бригады бросили не менее 15 тысяч своих бойцов в Авдеевке.
- Известно, что там есть мотострелковые бригады, которым помогает ГРУ. Последнее осуществляет ночные штурмы, диверсии, а также корректирует атаки артиллерией. Несмотря на это, враг несет колоссальные потери.
- По состоянию на день 16 февраля было известно, что в Авдеевке нет заблокированных подразделений ВСУ. Соответствующие вбросы – российская пропаганда, цель которой запугать украинцев, а также посеять панику.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о переводе дополнительных сил в Авдеевку. Бои в городе продолжаются.
- Заметим, что российские захватчики пытаются штурмовать позиции наших защитников, прикрываясь дымом. В районе Коксохимического завода они устроили пожар, намеренно подожгли цистерну с остатками нафталина. Когда видимость со стороны наших защитников ухудшилась, оккупанты начали штурм.