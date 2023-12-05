ВСУ перешли в маневренную оборону: майор Нацгвардии объяснил, как это поможет уничтожать врага

Вооруженные Силы Украины постепенно переходят от контрнаступательных действий к оборонным. Связано это, в частности, с погодными условиями. Однако не стоит думать, что оборона – это об остановке боевых действий.

О деталях ведения оборонных действий 24 Каналу рассказал Денис Нагорный – майор Нацгвардии. Напомним, что недавно президент Украины рассказал о переходе войны в новую фазу.

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Почему ВСУ перешли в оборону

Украинские военные перешли к маневренной обороне. Это делают для того, чтобы ввести противника в стратегическую пасту, как можно больше его истощить, уничтожить его основные силы и нанести мощный удар.

Сейчас контрнаступление ВСУ планомерно перешло в оборонительные действия и такое уже бывало на фронте. Так что не о чем волноваться.

Сейчас мы перешли к маневренной обороне. Мы и до этого переходили к обороне, а затем прибегали к штурмовым действиям. Все это делается для того, чтобы противник потерял свой боевой потенциал: чтобы россияне истощили все свои колоссальные силы.

– объяснил Денис Нагорный.

К сожалению, Украине приходится воевать со страной, которая в десятки раз больше. Проблема не только в живой силе, которую Кремль может десятками и сотнями тысяч отправлять на фронт. Но и о количестве оружия и техники, которое Россия производит или покупает у стран-партнеров.

Денис Нагорный о переходе к маневровой обороне: смотрите видео

"С таким противником трудно не просто воевать, но и обыграть его, когда преимущество сил и средств не на нашей стороне. Но нам это определенно удается. Сколько бы россияне ни старались, они всегда теряют больше чем получают результат", – подытожил майор Нацгвардии.

Добавим, что враг пытается также нанести отвлекающие удары, чтобы отвлечь внимание от стратегических направлений, которые для него действительно важны. Делают это для того, чтобы оттянуть основные резервы, которые привлечены для контрнаступательного действия или отражения штурмов на главных направлениях.

То есть если враг для себя выбрал главным Авдеевское направление, то постоянные удары будут наносить с Купянского или Марьинского направления для того, чтобы распылить и не позволить перегруппироваться ВСУ.

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