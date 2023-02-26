Элита пехоты: разведка Британии рассказала о российской бригаде, которую ВСУ разбили под Угледаром

Под Угледаром в Донецкой области российская морская пехота понесла серьезные потери. Командование планирует восстановить свои ряды благодаря мобилизованным.

Британская разведка обнародовала снимок со спутника, сделанный на Угледарском направлении. На изображении видна уничтоженная русская техника, которая, вероятно, принадлежала к 155-й бригаде морской пехоты.

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Россия планирует снова бросить морпехов в бой

Эта бригада считается элитной военной единицей России. Однако, в отличие от воздушно-десантной пехоты, 155-я бригада не была развернута в Украине как единственная крупная группировка.



Уничтожена российская техника под Угледаром / Фото с твиттера Минобороны Британии

Согласно данным британской разведки, морские пехотинцы России выполняли одни из самых сложных тактических задач и понесли значительные потери. В то же время, российское командование решило заменить потери неопытными мобилизованными бойцами.

Этот недостаток опыта почти наверняка усиливает склонность российских офицеров к микроменеджменту, что в свою очередь снижает оперативную гибкость. Существует реальная вероятность того, что подразделения 155-й бригады снова будут брошены в новые атаки у Угледара,

– говорится в сообщении.

Что известно о потерях России под Угледаром