Мог умереть в воздухе: в России сказали о судьбе командира подбитого над Азовским морем Ил-22

Над Азовским морем 14 января подвели российский самолет Ил-22. В конце концов, оккупанты признали, что командир Виктор Климов, вероятно, мог "задвохсотиться".

РосСМИ сообщают, что Климов – наследственный оккупант, информирует 24 Канал. Его отец – Иван Климов – штурман І эскадрильи в Тихорецке.

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Пилот Ил-22 мог погибнуть в воздухе

Российские журналисты рассказали, что летчик-испытатель Александр Гарнаев опубликовал в фейсбуке сообщения о гибели пилота самолета Ил-22 – Викторе Ивановиче Климове. Из текста следует, что он "героически" погиб 14 января "в исполнении воинского долга".



Пилот Ил-22 Виктор Климов, вероятно, погиб / Фото с аккаунта @666_mancer в соцсети Х

Кроме того, о гибели Климова говорил и офицер ВСУ Анатолий Штефан. Он разместил в своем телеграм-канале скриншот поста от 16 января с неназванного форума. Вероятно, первый этот снимок с экрана появился в аккаунте OSINT-аналитика под ником Necro Mancer в соцсети Х.

Климов мог стать "двухсотым" / Фото с аккаунта @666_mancer в соцсети Х

Сообщают, что во время "отрицательного" полета Ил-22 Виктор Климов получил столь сильные ранения, что даже не успел приземлиться. На концерт к Кобзону оккупант отправился прямо с воздуха. А русское корыто пришлось сажать второму пилоту. К слову, он также получил травмы.

Пока официальные российские лица информацию о возможной гибели Климова – не комментировали.

"Самолетопад" над Азовским морем – главное

Российским оккупантам в Украине не удается реализовать свои планы. 2024 год для захватчиков начался с колоссальных потерь. В частности, 14 января состоялся грандиозный "самолетопад" над акваторией Азовского моря.

Украинским героям удалось уничтожить самолет А-50, а также повредить Ил-22 (за штурвалом которого и был оккупант Климов). Валерий Залужный подтвердил этот факт.

Воины Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22,

– заявил Главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, оккупантов предупредили, что это далеко не финал. Их корытам нечего делать в небе над Украиной.