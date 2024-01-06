ВСУ поразили аэродром "Саки": где расположен объект и чем он важен

В результате ночной атаки на Крым Воздушным Силам удалось поразить еще один военный объект россиян в Крыму. Известно, что под украинский удар попал аэродром "Саки"

Украинским пилотам удалось уничтожить командный пункт оккупационных войск. Где расположен российский военный аэродром – показывает 24 Канал.

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Атака на аэродром в Саках

Ночью 6 января Воздушные Силы нанесли ракетный удар по аэродрому в Саках. Известно, что в результате прилета был уничтожен командный пункт оккупационных войск. Российское минобороны же, уже классически, заявило, что сбило 4 ракеты.

Россияне разместили свои истребители на аэродроме в Саках / фото "Атеш"

В оккупированных Саках базируется 43-й истребительный авиационный полк. Он является основой авиационной группировки, поддерживающей российские войска на юге Украины. Там размещаются российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Где расположены Саки, куда прилетело ночью: смотрите на карте

Агенты "Атеш" регулярно разведывали ситуацию на этом военном аэродроме и сообщали об обстановке Вооруженным Силам.

Кроме самолетов на аэродроме размещены и другие объекты, которые должны быть уничтожены / фото "Атеш"

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