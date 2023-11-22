В ВСУ подтвердили поражение пункта российских спецназовцев вблизи Олешковских песков
22 ноября 2023, 17:15Читати новину українською
Источник:СтратКом ВСУ
Во вторник, 21 ноября, ВСУ поразили пункт управления подразделений специального назначения российских оккупационных войск вблизи Олешковских песков. Информацию подтвердили в СтратКоме ВСУ.
Для поражения пункта российских спецназовцев возле Олешковских песков украинские военные применили управляемые авиационные бомбы.
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"21 ноября Вооруженные Силы Украины поразили управляемыми авиационными бомбами пункт управления подразделений специального назначения российских оккупационных войск вблизи Олешковских песков", – говорится в сообщении.
Потери врага: последние новости
- ВСУ поразили 810 бригаду морской пехоты оккупантов 19 ноября в Донецкой области. В момент удара российские захватчики собрались для празднования так называемого дня ракетных войск и артиллерии. Силы обороны Украины оперативно определили место проведения праздничных мероприятий россиян и горячо приветствовали их. В настоящее время точные потери врага уточняются. Однако по информации российских пропагандистов, в результате удара погибли несколько десятков оккупантов, также примерно 100 человек получили тяжелые ранения.
- Командир роты ударных беспилотников "Птицы Мадяра" отметил, что ВСУ ударили по врагу через две недели после атаки на 128-ю бригаду. Наши защитники атаковали врага на опушке леса, которая была якобы тщательно подготовлена и замаскирована. Хотя командование врага опаздывало, ВСУ подождали.
- В ГУР МО сообщили, что несколько РЛС россиян были поражены в Курской области. Радиотехническая позиция врага в Курской области была обнаружена 18 ноября. Поражение потерпели две ценные российские радиолокационные станции – РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Е". Общие потери захватчиков уточняются.
- Заметим, что за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 850 оккупантов, 7 танков, 17 артиллерийских систем, одну систему ПВО и многое другое. С начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла 320 670 захватчиков.